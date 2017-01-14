Таїландський винищувач вибухнув під час авіашоу на дитячому святі

На суботньому авіашоу в Таїланді, присвяченому традиційному святу Дня дітей, розбився винищувач Saab JAS 39 Gripen королівських ВПС. На щастя, ніхто з глядачів під час інциденту не постраждав, але ось льотчику врятуватися не вдалося.

Надзвичайна подія сталася о 9:27 за місцевим часом в місті Хат'яй південній провінції Сонгкхла. Пілот виконував фігуру вищого пілотажу, але не впорався з керуванням, і машина звалилася на ЗПС місцевого аеродрому. Аеропорт був негайно закритий для польотів, а глядачі евакуйовані.

День дітей традиційно відзначають в Таїланді в другу суботу січня. У цьому році на честь свята було організовано авіашоу за участю бойових винищувачів, повідомляють закордонні ЗМІ.