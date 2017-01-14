Негода не відпускає Європу

Негода поширилася Європою від сходу до заходу. У Великій Британії шквальні вітри валять дерева, рекламні стовпи та рвуть лінії електропередач. На сході Англії та Шотландії вони женуть воду на узбережні райони, створюючи ризик повені. У зону негайної евакуації потрапили щонайменше 7 тисяч будинків.

У Бельгії та на півночі Франції швидкість вітру сягає 150 кілометрів на годину. У Нормандії 240 тисяч будинків залишилися без електроенергії. У деяких регіонах скасували заняття у школах та коледжах. У містечку Суассон на північ від Парижа вітер розбив вікно-розу кафедрального собору 12-го століття та пошкодив орган.

У Німеччині раптовий снігопад спровокував масштабні затори у багатьох регіонах країни. Троє водіїв загинули у Баварії. Lufthansa скасувала 125 рейсів через основний хаб у Франкфурті. Німецька залізниця обмежила максимальну швидкість руху потягів, через що збилися усі розклади.

Нагадаємо, за свідченням синоптиків, ця зима – найхолодніша від 1963 року. Від переохолодження загинули понад 70 людей, багато з яких – у балканських країнах, де давно не бачили такої погоди та низької температури. У Болгарії вперше за понад півстоліття замерзло Чорне море.