ЗМІ: Влада Північної Кореї "присадила" людей на наркотики

Для підтримки режиму в Північній Кореї була побудована неймовірно прибуткова "наркотична імперія", розповів Daily Stars черговий утікач з КНДР, якийсь Кім Хейонг. В даний час, за словами Хейонга, навіть багато місцевих жителів "попалися на гачок" залежності від наркотиків, які вільно продаються на північнокорейських вулицях за цінами, які перевищують рівень місячної заробітної плати середнього робітника в КНДР, за один або два грами.

За словами втікача, це почалося з того, що керівництво партії взяло під контроль виробництво і збут опіуму, щоб отримати додаткові кошти в бюджет. Однак, у міру розширення "бізнесу", багато робітників почали красти невеликі порції наркотика, що призвело до того, що речовина ринула на вулиці КНДР, повідомляє РЕН.ТВ.