ЗМІ: Демократів не пускають на інавгурацію Трампа

Американська Politico повідомляє, що у представників Демократичної партії США виникли проблеми з отриманням квитків на урочисту інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. При цьому, за словами демократів, члени Республіканської партії отримують квитки "автоматично".

Основна проблема з квитками для однопартійців політичного конкурента обраного президента полягає в тому, що їм необхідно робити запит на отримання запрошень. Однак, навіть запит не гарантує отримання квитка.

Самі демократи вважають, що причина ситуації криється в неорганізованості комітету, який готує заходи, пов'язані з прийняттям Трампом президентських повноважень.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня.