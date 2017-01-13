У Стамбулі обвалився багатоповерховий будинок

Шестиповерховий будинок обвалився в стамбульському районі Бешикташ. За даними ЗМІ, під завалами будівлі можуть перебувати люди.

При цьому, за даними місцевих видань, на момент обвалення, за попередніми даними, в будівлі нікого не було, так як воно знаходилося в аварійному стані.

Відомо, що в результаті того, що сталося, загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Повідомляється, що жертва і поранені - випадкові перехожі, яких зачепили падаючі шматки бетону та арматури.