У Європі від переохолодження вже загинули 73 людини

У Європі аномально низькі температури у зв‘язку з арктичним циклоном, який дійшов до південних країн.

На Балканах вирують зимові бурі, що призвело до знеструмлення будинків та значних матеріальних збитків.

За свідченням синоптиків, ця зима – найхолодніша від 1963 року. Від переохолодження загинули 73 людини, 15 з них зокрема у балканських країнах.

У Албанії за останні 5 днів померли 8 людей. Тут вперше за чверть століття сніг випав на курортах на півдні країни.

Через сніговій в окремих районах припинено рух поїздів. У місті Дубровник у Хорватії лежить снігова ковдра заввишки у 10 сантиметрів. Діяльність міста майже повністю зупинилося, людей закликають бути обережними на вулицях.

До Шотландії, де населення готувалося до повені, прийшла зимова буря. У місцевих аеропортах скасовано рейси, у школах немає занять. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

У Німеччині, а також на півночі Франції – ураганні вітри та бурі. У Франції загинула одна людина.

Правозахисні організації закликають посадовців подбати про біженців, які перебувають майже просто неба. На острові Лесбос у Греції десятки мігрантів перевели з табору Морія на військовий корабель, пришвартований у порту.