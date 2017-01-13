Ердоган не збирається повністю виводити турецькі війська з Кіпру

Глава Туреччини вважає, що це абсолютно неприпустимо, передає "Інтерфакс".

У свою чергу, президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс зазначив, що у нього прямо протилежна позиція: він переконаний в необхідності повного виведення турецьких військових для успіху в процесі об'єднання острова.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вельми оптимістично оцінив зусилля Анастасіадіса і лідера турків-кіпріотів Мустафи Акинджі по досягненню угоди про об'єднання острова в одну федерацію.

У Женеві стартували переговори глав зовнішньополітичних відомств Великобританії, Греції та Туреччини.

При цьому європейські ЗМІ відзначають, що на Кіпрі побоюються протидії даним зусиллям з боку Росії.