Противники Трампа готуються зірвати його інавгурацію

Протестуючі планують заблокувати всі пункти пропуску до Капітолійського пагорба. Їхнім планам спробують перешкодити численні прихильники Трампа. Серед них також є організовані групи активістів. З боку влади за порядком стежитимуть 15 тисяч силовиків. Всього церемонію планують відвідати 800 тисяч жителів.

Washington Post інформує: дрібні групи лібералів скористаються днем ​​інавгурації для того, щоб об'єднати зусилля. Рухи адвокатів, організації індіанців, антивоєнні суспільства - всі вони 20 січня збираються зібратися у Вашингтоні на акцію проти Трампа. Навіть уже придумали для неї назву: "Марш за рівність". І це буде не єдиний такий протест. Пліч-о-пліч з лібералами збираються стати представники секс-меншин, а також антифашисти й анархісти. Останні в рекламних роликах закликають влаштувати в столиці такі ж масові заворушення, які захлеснули американські міста в перші дні після виборів.

Всі ці групи умовно об'єднані в одну велику "Зірвемо 20 січня". Люди не приховують, що їх головна мета - зіпсувати свято Трампу і його прихильникам. До речі, тренуватися, як пікетувати і протестувати, почнуть вже завтра і будуть готуватися весь наступний тиждень. Спокійної інавгурація не буде точно.

Але не ця маніфестація стане наймасовішою. Очікується, що найбільше учасників збере так званий "Марш жінок на Вашингтон". Організатори обіцяють, що в їх рядах буде не менше 100 тисяч учасниць. На запитання, яку мету вони переслідують, відповідають ухильно.

"Наша країна глибоко розколота. Наша нація розділилася. І ми хочемо вилікувати цю рану, пішовши назустріч групам, які позбавлені можливості висловити свою думку", - заявила Боб Бленд, організатор акції "Марш жінок на Вашингтон".

Звучить і досить прозорий натяк: ось якби на виборах перемога дісталася Хіларі, все було б інакше.

"От якби жінкам надали доступ до влади на рівні штатів і на федеральному рівні, подібного б не сталося", - зазначила Боб Бленд, організатор акції "Марш жінок на Вашингтон".

"Я побоююся, що нова адміністрація відніме у жінок частину прав, які вони завоювали!" - пояснює Мег Еванс Лазар, організатор акції "Марш жінок на Вашингтон".

Тим часом, прихильники Трампа теж почали підтягуватися. Група активістів під назвою "Байкери за Трампа" збирає людей під свої знамена, кличе всіх також відвідати столицю, щоб "допомогти поліції наводити порядок".

Отже, вже зараз ясно, що 20 січня у Вашингтоні зберуться десятки тисяч людей полярних поглядів, яким навіть в звичайному житті краще не опинятися в одній кімнаті. Сутичок не уникнути.