У Німеччині змітають з прилавків перевидання книги "Майн кампф"

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Експертів всерйоз турбує, що Старий Світ з головою поринає в антимігрантські і навіть неофашистські настрої. І прямий тому доказ - небувалий ажіотаж в книжкових магазинах Німеччини. Жителі масово скуповують нове видання "Майн кампф".

Незважаючи на високу ціну, багато хто придбаває відразу кілька примірників. Більше того, книга авторства Адольфа Гітлера, заборонена в багатьох країнах, зовсім скоро може увійти в шкільну програму.

Дві тисячі сторінок під лаконічною сіроюї обкладинкою. Замість портретів Гітлера маніфест ненависті розбавляють докладні критичні коментарі істориків, орієнтовані на вузький науковий прошарок. Тільки ось "Майн кампф" була видрукувана тиражем, що значно перевищує число вчених. У суспільстві тут же заговорили, чи не обернулася ініціатива мюнхенського Інституту сучасної історії, по суті, легалізацією та реабілітацією цієї "біблії націонал-соціалізму". Видавці, здається, самі в подиві від того, що зробили.

"Ми були вкрай здивовані обсягами продажів, спочатку ми розраховували на 4-5 тисяч примірників. Але я хочу зазначити: це не має нічого спільного з поширенням гітлерівської ідеології. Дуже важливо, що ми не маємо справу з текстом Гітлера без анотацій", - говорить директор мюнхенського Інституту сучасної історії Андреас Віршінг.

Питання про те, чи заслуговує "Майн кампф" такої виняткової уваги, схоже, вже не цікаве. Важливо зрозуміти, звідки такий ажіотаж. Адже замовляють одразу по кілька примірників або забирапють навіть цілими партіями. А на інтернет-майданчиках ціни взагалі злітають до шести тисяч євро за екземпляр.

Друкарні працюють на знос. Уже надрукували сім додаткових тиражів. Продано 85 тисяч примірників. Попит не падає. І навряд чи це тільки студенти та викладачі, як стверджують ті, хто перезапустив публікацію. Купити "Майн кампф" можна майже в будь-якому книжковому магазині.

"Є дві групи тих, хто купує. Перша - це неонацисти. І на жаль, це найбільш численна група. Але є і ті, хто купує її з наукового інтересу. Якщо запитаєте мене особисто, я проти продажу цієї книги", - сказав депутат Європарламенту в 1984 - 2009 роках Глін Форд.

У гітлерівській Німеччині "Майн кампф" видавали 12,5 млн разів! Розсилали по школах і університетах. Дарували молодятам на весілля. Для самого Гітлера зробили особливий екземпляр. На неймовірно міцному пергаменті зі шкір телят рідкісної породи книгу переписали від руки. Книгу, яка повинна була зберігатися тисячу років. Книгу, яку 70 років після смерті Гітлера видавати було категорично заборонено.

"У мене дивні почуття з приводу того, що ця книга стала бестселером. Я такого не очікував", - ділиться продавець книг Мікаель Лемінг.

У тій, гітлерівської Німеччини прочитання "Майн кампф" було нав'язано нацистами. Сьогодні німці біжать за нею в магазини самі. І відбувається це на тлі колосального зростання антимігрантських і навіть неонацистських настроїв в Європі. Так все ж: пропаганда чи антипропаганда? Лікнеп або бомба уповільненої дії? Поки німці дискутують, книга "Майн кампф", що стала бестселером, повертається в бібліотеки, а незабаром навіть стане частиною шкільної програми.