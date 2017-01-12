Байден: США не почнуть ядерну війну першими

Віце-президент США Джозеф Байден під час виступу у Фонді Карнегі заявив, що не може уявити собі сценарій, при якому перша "червона кнопка" буде натиснута в Вашингтоні, повідомляє ТАРС.

"Складно уявити собі правдоподібний сценарій, при якому застосування Сполученими Штатами ядерної зброї першими виявиться необхідним кроком і буде мати сенс", - цитує агентство слова Байдена.

Віце-президент в зв'язку з цим підкреслив зрослу важливість Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), підписаного Москвою і Вашингтоном в 2010 році в Празі. За його словами, цей документ є певним гарантом "стратегічної стабільності і більшої відкритості між двома найбільшими ядерними наддержавами".

СНО передбачає скорочення стратегічних носіїв до 700 одиниць і ядерних зарядів до 1550 одиниць з кожного боку. Термін дії договору - 10 років. Відзначається, що російська сторона закликає не поспішати з продовженням договору, так як Росія вийде на означений в документі рівень озброєнь не раніше лютого 2018 року.