Дитина з двома головами народилася у Мексиці (відео)

Влада мексиканського штату Чіауа вже підтвердила цей факт.

Джерело: Відомості

У місті Сьюдад-Хуарес в Мексиці на світ з'явилися сіамські близнюки з одним тулубом і двома головами. Відповідна відеозапис була опублікована в Мережі.

На кадрах видно, що з носа сіамських близнюків стирчать трубки - судячи з усього, вони потрібні для того, щоб підвищити шанси малюків вижити.

Поки ні стать дитини, ні імена його батьків не називаються. Крім того, не повідомляється, чи було відомо про аномалії до пологів.

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