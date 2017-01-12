Дитина з двома головами народилася у Мексиці (відео)

У місті Сьюдад-Хуарес в Мексиці на світ з'явилися сіамські близнюки з одним тулубом і двома головами. Відповідна відеозапис була опублікована в Мережі.

На кадрах видно, що з носа сіамських близнюків стирчать трубки - судячи з усього, вони потрібні для того, щоб підвищити шанси малюків вижити.

Поки ні стать дитини, ні імена його батьків не називаються. Крім того, не повідомляється, чи було відомо про аномалії до пологів.