У передмісті Нью-Йорка стріляли, загинув 16-річний юнак

16-річний підліток загинув і ще три людини отримали поранення при стрільбі в державному житловому комплексі в передмісті Нью-Йорка Ньюарку.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press, додаючи, що в даний час стан однієї з постраждалих критичний. Життя ще двох людей, які отримали поранення в результаті перестрілки, знаходяться поза небезпекою.

Поки американські правоохоронці не озвучують ім'я загиблої дитини, оскільки не отримано схвалення з боку членів його сім'ї.