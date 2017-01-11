На автозаводі у США стався вибух, є постраждалі

На автозаводі у США стався вибух, є постраждалі
Фото: Twitter

Шість працівників автомобільного заводу отримали травми під час вибуху в одному з цехів.

Джерело: Відомості

На автомобільному заводі "Макнейлус" в США стався вибух. Шестеро людей отримали поранення. Про це повідомляє "Ассошіейтед Прес".

За попередніми даними, НП сталася в лакофарбовому цеху. До моменту вибуху співробітники ще не прийшли на свої робочі місця, тому великої кількості поранених вдалося уникнути.

Постраждалі госпіталізовані. За фактом НП проводиться перевірка.

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