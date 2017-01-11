Кандидат на пост держсекретаря США розповів, в якому випадку США визнають Крим російським

Кандидат на пост держсекретаря Америки Рекс Тіллерсон заявив, що США визнають законність повернення Кримського півострова до складу Російської Федерації тільки в тому випадку, якщо народ України зніме свої претензії.

"Єдиний шлях, коли ми зможемо визнати це - якщо буде існувати ширша угода, яка задовольнить український народ", - заявив Тіллерсон.

Про те, що він не визнає приєднання Криму, Тіллерсон заявив у ході слухань у сенаті. За його словами, це "захоплення чужої території". Крім того, майбутній Держдеп рекомендує Україні посилити свої позиції на східному кордоні. А відповідь Росії за Крим повинна бути "більш жорсткою".

Нагадаємо, нафтового магната в якості кандидатури на пост держсекретаря висунув Дональд Трамп. Інавгурація обраного президента відбудеться 20 січня.