Кандидат на пост держсекретаря США розповів, в якому випадку США визнають Крим російським
Про те, що він не визнає приєднання Криму, Тіллерсон заявив у ході слухань у сенаті.
Кандидат на пост держсекретаря Америки Рекс Тіллерсон заявив, що США визнають законність повернення Кримського півострова до складу Російської Федерації тільки в тому випадку, якщо народ України зніме свої претензії.
"Єдиний шлях, коли ми зможемо визнати це - якщо буде існувати ширша угода, яка задовольнить український народ", - заявив Тіллерсон.
Про те, що він не визнає приєднання Криму, Тіллерсон заявив у ході слухань у сенаті. За його словами, це "захоплення чужої території". Крім того, майбутній Держдеп рекомендує Україні посилити свої позиції на східному кордоні. А відповідь Росії за Крим повинна бути "більш жорсткою".
Нагадаємо, нафтового магната в якості кандидатури на пост держсекретаря висунув Дональд Трамп. Інавгурація обраного президента відбудеться 20 січня.