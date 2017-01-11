У Німеччині посилюють умови перебування біженців. Їм заборонять вільно переміщатися по країні. Також влада спростить процедуру депортації. А на тих, кого вважають "потенційними ісламістами", надінуть електронні браслети.

Всі ці заходи вживають для того, щоб не повторилася ситуація з громадянином Тунісу Анісом Амри, який влаштував бійню на різдвяному ярмарку в Берліні. На той момент Амри вже був у списках радикалів, його збиралися вислати з країни. Але виявилося, що закон можна було легко обійти: Амри просто виїхав з району, в якому був зареєстрований, і спецслужби втратили його з поля зору.