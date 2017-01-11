У зятя президента Грузії стріляли

В Тбілісі поранений зять президента Грузії - Міндіа Гогочурі. За даними телекомпанії "Руставі-2", він госпіталізований в Центр невідкладної медичної допомоги Республіканської лікарні.

Місце події оточене співробітниками правоохоронних органів. Подробиці не розголошуються. Офіційних коментарів в МВС Грузії поки не дають. За деякими даними, порушено кримінальні справу за статтями "умисне нанесення шкоди здоров'ю" і "незаконне носіння вогнепальної зброї".