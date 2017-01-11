Число загиблих в результаті подвійного теракту в Кабулі зросло до 50 осіб

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Число загиблих у результаті подвійного теракту в Кабулі зросло до 51 людини, 150 осіб отримали поранення. Такі дані надають місцеві ЗМІ.

Зокрема, про це інформує телеканал "Толо-ньюс". Подальша інформація уточнюється.

Нагадаємо, 10 січня в Кабулі, столиці Афганістану, біля урядової будівлі на вулиці Дар-уль-Гаман стався вибух. Інший вибуховий пристрій спрацював в цей же день на цій же вулиці. Раніше повідомлялося про те, що в результаті подвійного теракту загинули 38 осіб. Відповідальність за подію взяв на себе рух "Талібан".