Cайт британської королівської сімї повідомив про смерть 90-річної королеви Єлизавети II

У прес-службі Букінгемського палацу прокоментували журналістам РЕН ТВ інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що сайт британської королівської сім'ї повідомив про смерть 90-річної королеви Єлизавети II.

"Це не правда", - повідомили в палаці і підкреслили, що з королевою все добре. "На нашому сайті немає такої інформації. І не було", - запевняють представники Букінгемського палацу.

Офіційний сайт британської королівської сім'ї повідомив про смерть 90-річної королеви Єлизавети II. Пост з інформацією про кончину монархині був видалений. Але деякі інтернет-користувачі встигли зробити скріншоти.