Глава МЗС Швеції має намір встановити мир у всьому світі

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстром, відома своєю постійною критикою Ізраїлю і підтримкою "справедливої ​​боротьби палестинського народу" відкрила для себе нове поле діяльності.

Маргот Вальстром вирішила скористатися тим, що з 1 січня Швеція є тимчасовим членом Ради Безпеки ООН.

Маргот Вальстром вилетіла в Нью-Йорк і зустрілася з новим генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттересом. Вона впевнена в тому, що разом вони будуть ефективно працювати на запобігання воєн.

Маргот Вальстром повідомила: "Ми звикли говорити: хочеш миру - готуйся до війни, але ми повинні визнати - той хто хоче миру, повинен готуватися до миру, і саме в цьому ми зацікавлені. Сьогодні більшість проблем не визнає національних кордонів. І якщо ви думаєте, що запобігання конфліктів дорого - спробуйте війну ".

Вальстром впевнена в тому, що зазначені цілі можна досягти масштабним збільшенням ролі фемінізму в сучасному світі.

Маргот Вальстром вигукує: "Де всі жінки? Хто їх представляє? Це проблема, яку ми постійно будемо просувати на перший план ".

Вальстром висловила впевненість в тому, що відсутність жінок в переговорному процесі призвело до того, що не вдалося організувати мирну передачу влади в Демократичній Республіці Конго. У той же час, з її точки зору, активна участь жінок в мирному процесі в Колумбії привела до успішного примирення уряду і бунтівників угруповання FARC.

UN Women стверджує, що участь жінок у переговорах в останні 15 років на 35% збільшила шанси на мир на 35%. Вальстром каже: "Ви не можете добитися тривалого миру в разі, якщо з процесу виключена половина населення. Це все ще невиконані завдання нашого часу, і ми повинні гарантувати, що у жінок є всі права, що їх адекватно представляють, і що їм забезпечений рівний доступ до ресурсів ".