Влада Південної Кореї анулювала закордонний паспорт дочці головної фігурантки корупційного скандалу

Паспорт анульований у зв'язку з тим, що 21-річна дівчина, яку 2 січня затримала влада Данії за нелегальне перебування, ігнорує неодноразові заклики слідчих органів повернутися на батьківщину. Як розраховує МЗС Південної Кореї, такий захід як анулювання паспорта повинентстати ще одним важелем тиску на дочку Цой Сун Сіль - головної дійової особи корупційного скандалу.

Влада Південної Кореї має намір повідомити Данію і Інтерпол про своє рішення анулювати паспорт. Дочка Цой Сун Сіль - Чон Ю Ра ​​- проживала в основному в Німеччині. Слідчі намагалися викликати її на допит повісткою, однак дівчина не відгукнулася на ці прохання. Тим часом у правоохоронних органів є питання в зв'язку з контрактом на суму близько 18 мільйонів доларів, який був укладений між німецькою фірмою Цой Сун Сіль і корпорацією Samsung, так як ці кошти пішли на навчання Чон Ю Ра ​​кінного спорту, екіпірування і покупку коней для неї . Слідчі оголосили Чон Ю Ра ​​в міжнародний розшук, в результаті чого вона і була затримана владою Данії 2 січня.