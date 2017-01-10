Настоятельку монастиря в Білорусі вбила одна з проживаючих там жінок

Жінці, яка вбила настоятельку монастиря в Білорусі, пред'явлено звинувачення, повідомила офіційний представник Слідчого комітету Білорусі по Мінській області Тетяна Белоно, інформує РІА Новини.

Настоятельку Свято-Ксенієвського монастиря, матінку Василісу, вбила одна з проживаючих там жінок. Прес-служба Борисовської православної єпархії повідомила, що вона є громадянкою Казахстану. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу, за якою підозрювана була затримана, стосовно неї призначена психолого-психіатрична експертиза.

"Їй уже висунули звинувачення за статтею 139 КК Білорусі (вбивство)", - сказала Білоног. Вона зазначила, що обвинувачена перебуває під вартою.