США пригрозили КНДР, що збиватимуть її балістичні ракети

Про це міністр оборони країни Еш Картер заявив у недільному інтерв‘ю. Він підтвердив, що ракетна програма Пхеньяна становить “серйозну загрозу” для Америки.

“Їхні програми розробки ядерної зброї і балістичних ракет становлять серйозну загрозу для нас. Ми намагаємося діяти на випередження – і випереджаємо їх. Ми готові захистити Корейський півострів, захистити наших друзів і наші інтереси”.

У новорічному зверненні лідер КНДР заявив, що створення північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети перебуває на завершальній стадії. За деякими даними, Кім Чен Ин наказав своїм інженерам створити ракету, здатну досягти території США, до початку наступного року.