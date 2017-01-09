380 рейсів скасували в аеропортах Стамбула через сніг
Сильний снігопад призвів до скасування безлічі рейсів в аеропортах Стамбула.
В аеропортах Стамбула через снігопад скасували 380 авіарейсів. Аномальний снігопад в Стамбулі триває третій день.
Як повідомляє РІА "Новости", погодні умови стали перепоною для роботи аеропортів Ататюрка і Сабіха Гекчен. Сильна хуртовина утримується над містом уже 3 дні.
Відзначається, що велика кількість снігу призвела до транспортного колапсу на дорогах Стамбула. Ожеледь стала причиною численних аварій.