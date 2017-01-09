380 рейсів скасували в аеропортах Стамбула через сніг

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В аеропортах Стамбула через снігопад скасували 380 авіарейсів. Аномальний снігопад в Стамбулі триває третій день.

Як повідомляє РІА "Новости", погодні умови стали перепоною для роботи аеропортів Ататюрка і Сабіха Гекчен. Сильна хуртовина утримується над містом уже 3 дні.

Відзначається, що велика кількість снігу призвела до транспортного колапсу на дорогах Стамбула. Ожеледь стала причиною численних аварій.