В Китаї 48 чиновників міністерського рівня звинувачуються в корупції

Верховна народна прокуратура Китаю пред'явила звинувачення в корупції 48 високопоставленим чиновникам міністерського рівня. Перевірка була розпочата в минулому році.

Як повідомляє ТАРС, в їх число увійшли колишній секретар Комуністичної партії Китаю (КПК) провінції Ляонін Ван Мінь, колишній заступник секретаря комітету КПК Пекіна Люй Сивень, а також колишній начальник Державного статистичного управління Ван Баоань.

Новий виток кампанії з боротьби з корупцією почався після приходу до влади Сі Цзіньпіна.