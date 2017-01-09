14 січня у Польщі офіційно вітатимуть американських військових

14 січня має відбутися офіційне привітання в Польщі американських військових з ІІІ Бронетанкової бойової бригадної групи, - повідомив речник Міністерства національної оборони Бартломєй Місєвич.

Перші групи американських вояків у суботу прилетіли до Вроцлава. Це частина бронетанкової бригади, яка зміцнить східний фланг НАТО, - додав Місєвич.

Бригадна бойова група, що складатиметься з 3,5 тисяч вояків, привезе понад 400 одиниць гусеничного транспорту і понад 900 – колісного, в тому числі – 87 танків M1A2 Abrams. З Бремергафен цю техніку буде привезено залізницею та військовими і комерційними конвоями в район Жаґаня, що в Любуському воєводстві, та Дравська Поморського, що у Поморському воєводстві. 12 січня важка американська техніка має перетнути польський кордон.

У рамках першої ротації командування бригади та інженерний і допоміжний батальйони дислокуватимуться на військових об’єктах у Жаґані, Сьвєнтошові, Сквєжині, Болєславці та Дравську Поморському, повідомляє Польське радіо.