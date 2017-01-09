На церемонії "Золотого глобуса" Трампа порівняли з узурпатором з "Гри престолів"

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На церемонії "Золотий глобус" ведучий Джиммі Феллон порівняв Дональда Трампа з узурпатором з "Гри престолів" Джоффрі Баратеоном.

"У «Грі престолів» так багато поворотів сюжету і шокуючих моментів, тому багато хто задається питанням, що було б, якби король Джоффрі був живим. Ну, через 12 днів ми з'ясуємо", - пожартував Феллон.

Нагадаємо, що 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа.