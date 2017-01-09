Пхеньян оголосив, що у будь-який момент може запустити міжконтинентальну балістичну ракету

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Пхеньян оголосив про готовність випробувати міжконтинентальну балістичну ракету в будь-який момент. Як заявили офіційні особи в Північній Кореї МБР може бути запущена з будь-якого обраного лідером країни Кім Чон Ином місця.

Відзначимо, що 1 січня північнокорейський лідер заявив, що Пхеньян близький до початку випробувань цього типу ракети.

Раніше дипломат Тхе Ен Хо, який втік з КНДР, розповів про ядерні плани КНДР. За його словами, Пхеньян планує завершити розробку міжконтинентальної балістичної ракети в 2018 році. Вона зможе нести ядерну боєголовку, а дальність польоту дозволить досягти території США.