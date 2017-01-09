ЗМІ: син колишнього президента Польщі Валенси знайдений мертвим у своїй квартирі

Син колишнього президента Польщі Леха Валенси Пшемислав знайдений мертвим у своїй квартирі в Гданську. Про це повідомляє радіостанція RMF. Тіло 43-річного чоловіка виявив його син, який викликав "швидку".

На тілі Пшемислава Валенси не було зафіксовано ушкоджень. .

Відзначимо, у колишнього президента Польщі Леха Валенси і його дружини Данути 8 дітей - четверо синів і четверо дочок. Пшемислав раніше неодноразово ставав винуватцем аварій через водіння у нетверезому стані. У 1995 році він був засуджений до одного року і дев'яти місяців в'язниці умовно, в 2003 році - до року умовно.