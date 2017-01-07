У Флориді 37 людей постраждали в тисняві після стрілянини в аеропорту
В результаті самого інциденту зі стріляниною загинули 5-го людей, ще вісім були госпіталізовані з пораненням.
За останніми даними, в результаті паніки після стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у американському штаті Флорида постраждали 37 осіб. Про це повідомило в "Твіттері" управління шерифа округу Броуард, в якому знаходиться аеропорт. Після стрілянини в повітряної гавані почалася паніка - люди покидали приміщення бігом, подекуди виникла тиснява, що і стало причиною такого великого числа потерпілих.
В результаті самого інциденту зі стріляниною загинули п'ятеро людей, ще вісім були госпіталізовані з пораненнями. За даними місцевих ЗМІ, стріляв колишній американський військовослужбовець Естебан Сантьяго. За даними CNN, він прибув до Флориди на літаку, а зброю легально провіз в багажі. Після видачі речей злочинець дістав зброю і відкрив вогонь.
В даний час стрілка допитують слідчі, офіційних коментарів про його мотиви поки немає. Чинний президент США Барак Обама пообіцяв озвучити перші висновки протягом доби.
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