В Німеччині почалося розвантаження військової техніки, що прибула зі США

Всього туди направлено 87 танків і 144 військових машини, передає "Бі-Бі-Сі". Військова техніка і 3500 американських військових будуть розгорнуті уздовж східних кордонів НАТО в рамках нової фази операції Atlantic Resolve.

Спочатку військових і техніку перекинуть залізницею до Польщі, потім відправлять до місць дислокації в семи країнах від Естонії до Болгарії. Командування новими підрозділами буде здійснюватися з Німеччини.

За даними Deutsche Welle, для її транспортування буде потрібно більше 900 вагонів і платформ, а загальна довжина залізничних складів з військовою технікою складе близько 14 кілометрів.

Cили НАТО розгортаються в Східній Європі в рамках програми Північноатлантичного альянсу, спрямованої на стримування можливої ​​агресії з боку Росії. Спочатку передбачалося, що американські військові прибудуть до Європи в кінці січня, проте колишній президент США Барак Обама прискорив процес.

Також в цьому році США, Великобританія, Німеччина і Канада направлять в Естонію, Латвію, Литву і Польщу чотири батальйони загальною чисельністю 4000 чоловік - по одному в кожну країну.