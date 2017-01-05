Американські солдати вирушають до Східної Європи

Американські солдати бронетанкових сил США вирушили до Польщі. У базі Форт Карсон у штаті Колорадо відбулося офіційне прощання з підрозділами, котрі будуть розгорнуті у Східній Європі у рамках операції Atlantic Resolve.

Приблизно 4,4 тис. американських військових з 3-ї Танкової бригади США будуть розташовані у цьому регіоні. «Цього тижня почнемо перевезення військ літаками до Європи. Ця операція триватиме приблизно два тижні», - поінформувала речниця бази Форт Карсон Дані Джонсон.

Американські солдати розташуються на теренах Польщі, Литви, Латвії, Румунії, Болгарії та Угорщини. «Будемо проводити підготовку у різних місцях в Східній Європі, але передусім у Польщі. Командування знаходитиметься у Польщі», - додала Джонсон.

Речниця бази Форт Карсон повідомила, що американські солдати кожні дев’ять місяців мінятимуться. «Вони готувалися до цієї місії щонайменше півроку. Вишколи проводили у Державному центрі військової підготовки і в нашій базі. Солдати дізнавалися про Східну Європу та про операцію Atlantic Resolve», - сказала Джонсон.

Операція Atlantic Resolve – це відповідь на агресивні дії Росії в Україні. Спочатку американці мали з’явитися у цьому регіоні наприкінці січня – на початку лютого. Президент США Барака Обама пришвидшив цей термін, аби майбутній президент Дональд Трамп, який анонсував більшу співпрацю з Росією, не зміг зупинити процес зміцнення східного флангу НАТО.

Завтра, 6 січня, до німецького порту Бремерхафен доставлять військову техніку 3-ї Танкової бригади сухопутних військ США, у тому числі танки Abrams та бронетранспортери Bradley, інформує Польське радіо.