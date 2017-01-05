Охоронець мало не застрелив королеву Єлизавету II в Букінгемському палаці

Королева Єлизавета II ледве уникла загибелі, коли вирішила пройтися по Букінгемському палацу о 3 годині ночі. Кроки королеви налякали охоронця і він мало не вистрілив у неї.

Як повідомляє видання Daily Mail, королева Великобританії оголосила охоронцеві догану, і зазначила, що повинна прогулюватися по палацу не турбуючись за власне життя.

За деякими даними, Єлизавета II прямувала в сад, бо не могла заснути.