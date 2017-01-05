10 осіб в масках з палицями увірвалися до університету в Стамбулі (відео)

10 молодих людей в масках і з кийками увірвалися до університету в Стамбулі. Нападники вигукували ісламістські гасла.

Для нападу порушники порядку вибрали університет мистецтв і наук. На кадрах ролика помітно, що нападники влаштували погром в залі, а їх дії знімали очевидці.

Люди розступилися по сторонам, коли люди в масках почали кричати і звертатися до оточуючих з гаслами, повідомляє РЕН.ТВ.