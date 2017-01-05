Американські сенатори планують нові санкції проти Росії

Про це Грем заявив в коментарі телеканалу CNN. При цьому він несказав, у чому полягатимуть ці санкції.

Раніше Грем відзначив, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не вважає загрозу з боку РФ рівносильною загрозам з боку ІДІЛ. Тому сенатор сподівається, що думка мільярдера зміниться після того, як він почує про підсумки розслідування спецслужб США про втручання Росії в американську передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, в кінці грудня США ввели чергові санкції проти РФ через втручання російських хакерів на виборчу систему США. Вашингтон заявив, що має докази. Була опублікована відповідна доповідь на цю тему.