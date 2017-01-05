У Нігерії застрелили трьох дівчаток-терористок

Три смертниці ліквідовані силами безпеки в Нігерії при спробі влаштувати вибухи на ринку. Як повідомляє Associated Press з посиланням на владу, в одному з сіл на північному сході країни дівчата спробували проникнути на ринок, але були затримані на блокпосту.

Щоб зупинити смертниць, які спробували втекти від правоохоронців, солдати були змушені відрити вогонь.

За заявою влади, за запланованим терактом стоять екстремісти угруповання "Боко харам", яка діє в Нігерії.