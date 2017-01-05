У Німеччині може зявитися європейський аналог ФБР

У Німеччині може зявитися європейський аналог ФБР

З цією ідеєю виступив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр.

Джерело: Відомості

Відомство, відповідно до задуму, буде займатися реформуванням і централізацією системи безпеки країни.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер підтримав запропоновану ініціативу. Він також заявив, що в цих прагненнях потрібно піти ще далі.

"Ми в Німеччині живемо не в космічному кораблі. Ми живемо в Європейському Союзі, де відсутні кордони. Необхідно мислити глобально, а не в гомеопатичних дозах", - сказав він в інтерв'ю Deutsche Welle.

Він також додав, що необхідно створити європейський аналог американської Федеральної служби безпеки для ефективної боротьби з тероризмом.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...