Спецслужби США оголосили, що знайшли неспростовні докази причетності Росії до кібератак

Як передає Reuters з посиланням на джерела, спецслужбам вдалося отримати "неспростовні докази" того, що Росія причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому.

Доповідь з доказами планувалося представити нинішньому президентові США Бараку Обамі 5 січня. Обраному президенту Дональда Трампа - 6 січня.