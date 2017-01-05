Спецслужби США оголосили, що знайшли неспростовні докази причетності Росії до кібератак

Спецслужби США оголосили, що знайшли неспростовні докази причетності Росії до кібератак

Доповідь з доказами планується представити новообраному президенту Дональду Трампу 6 січня.

Джерело: Відомості

Як передає Reuters з посиланням на джерела, спецслужбам вдалося отримати "неспростовні докази" того, що Росія причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому.

Доповідь з доказами планувалося представити нинішньому президентові США Бараку Обамі 5 січня. Обраному президенту Дональда Трампа - 6 січня.

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