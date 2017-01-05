Працівник посольства Казахстану в Білорусі попався на розкраданні великої суми грошей

Старшого бухгалтера посольства Казахстану затримали в Білорусі за підозрою в розкраданні близько $700 тисяч. Операція по затриманню була проведена національним бюро з протидії корупції Казахстану, передає "Інтерфакс".

Встановлено, що з 2012 по 2015 роки бухгалтер складав фіктивні видаткові касові ордери про нібито проведену оплату генпідряднику будівництва будівлі посольства ТОВ "Актівбізнесплюс". При проведенні цих маніпуляцій чоловік викрав бюджетних коштів на суму $ 207 тис.

"Крім того, за вказаний період А.С. викрав грошові кошти в сумі $ 474 883, що надійшли на адресу посольства в якості повернення ПДВ від податкових органів Білорусі", - повідомили в правоохоронних органах.

Відзначається, що підозрюваний у розкраданні затриманий. За фактом події триває розслідування.