Жителі Північної Кореї масово втікають у Південну Корею

Про це свідчать дані південнокорейського Міністерства обєднання.

Таким чином, загальна кількість жителів півночі, які проживають в Кореї, склала 30,2 тис. осіб.

У відомстві заявили, що 2016 рік став першим після приходу до влади в КНДР Кім Чен Ина, коли було зафіксовано збільшення потоку північнокорейських перебіжчиків.

Згідно зі статистичними даними, 1414 північнокорейських біженців перебралося на південь з КНДР.

"Це на 11% більше, ніж в попередньому році. Станом на кінець минулого року загальна кількість жителів півночі, які проживають в РК, склало 30,2 тис. осіб", - йдеться в повідомленні відомства, повідомляє РЕН.ТВ.