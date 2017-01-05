Жителі Північної Кореї масово втікають у Південну Корею
Більше 1,4 тисячі жителів КНДР перейшли в Південну Корею в 2016 році.
Про це свідчать дані південнокорейського Міністерства обєднання.
Таким чином, загальна кількість жителів півночі, які проживають в Кореї, склала 30,2 тис. осіб.
У відомстві заявили, що 2016 рік став першим після приходу до влади в КНДР Кім Чен Ина, коли було зафіксовано збільшення потоку північнокорейських перебіжчиків.
Згідно зі статистичними даними, 1414 північнокорейських біженців перебралося на південь з КНДР.
"Це на 11% більше, ніж в попередньому році. Станом на кінець минулого року загальна кількість жителів півночі, які проживають в РК, склало 30,2 тис. осіб", - йдеться в повідомленні відомства, повідомляє РЕН.ТВ.