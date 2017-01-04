У Китаї чиновник намагався застрелити мера міста

Начальник міського управління земельних і природних ресурсів міста Паньчжихуа Чень Чжуншу кілька разів вистрілив в мера цього міста і секретаря міського комітету Компартії Китаю.

Інцидент стався в провінції Сичуань на південному заході країни, повідомляють закордонні ЗМІ.

Злочинець увірвався в міський виставковий зал, де проходила конференція, після чого відкрив вогонь по його учасниках, а потім - зник.

В результаті замаху мер Паньчжихуа Лі Цзяньцін і секретар міського комітету КПК Чжан Янь отримали поранення. Однак, за даними медиків, їх життя знаходиться поза небезпекою.

Що ж стосується нападника, то тіло Чень Чжуншу було виявлено в підвальному поверсі виставкового комплексу. Поліція прийшла до висновку, що він наклав на себе руки.

Розпочато розслідування події.