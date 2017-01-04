У Туреччині затримали 23 людини у справі про теракт в нічному клубі в Стамбулі

Правоохоронні органи Туреччини в ході операції затримали 23 людини, яких підозрюють у причетності до скоєння теракту в одному з нічних клубів Стамбулу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед затриманих поліцією є громадяни інших держав. Операція за участю охоронців закону проводиться в Ізмірі.

Нагадаємо, страшна трагедія сталася в нічному клубі Reina, розташованому в Стамбулі. У ніч на 1 січня терорист увірвався в приміщення з автоматом і відкрив вогонь по відвідувачах. В результаті атаки екстреміста загинули 39 осіб, з яких 16 були іноземцями.