У Туреччині затримали 23 людини у справі про теракт в нічному клубі в Стамбулі
Правоохоронні органи країни також змогли встановити особу терориста.
Правоохоронні органи Туреччини в ході операції затримали 23 людини, яких підозрюють у причетності до скоєння теракту в одному з нічних клубів Стамбулу.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед затриманих поліцією є громадяни інших держав. Операція за участю охоронців закону проводиться в Ізмірі.
Нагадаємо, страшна трагедія сталася в нічному клубі Reina, розташованому в Стамбулі. У ніч на 1 січня терорист увірвався в приміщення з автоматом і відкрив вогонь по відвідувачах. В результаті атаки екстреміста загинули 39 осіб, з яких 16 були іноземцями.