Потужний землетрус викликав руйнування на північному сході Індії

Все почалося біля кордону з Бангладеш о 14 годині 39 хвилин за місцевим часом.

Підземні поштовхи пошкодили сотні будівель і викликали численні зсуви в регіоні, повідомив офіційний представник Центру по боротьбі з наслідками стихійних лих штату Тріпура, передає ТАРС.

Національний центр по сейсмології повідомив, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дхалай штату Тріпура на глибині 28 кілометрів.

Поштовхи відчувалися на всьому північному сході Індії та в прикордонних територіях Бангладеш. Часткові пошкодження, обвалення стін і великі тріщини з'явилися в сотнях будинків в штаті.

Повідомляється, що після підземного удару люди в паніці вибігали з будинків і офісів. В цілому ряді районів сталися зсуви. Відомостей про людські жертви поки не надходило. В даний час місцева влада оцінює масштаби руйнувань.

Один з шести найбільш сейсмонебезпечних поясів в світі пролягає через гірський північний схід Індії. Саме там раніше відзначалися кілька сильних підземних поштовхів.

Наприклад, 12 червня 1897 року тут було зафіксовано землетрус магнітудою 8,2 з епіцентром в штаті Мегхалайя. У цей час Шіллонгське плато всього за три секунди піднялося майже на 15 метрів. Прискорення навіть перевищило силу гравітації - великі камені, плити, люди були підкинуті в повітря.

Вогнище розташовувалося на глибині близько 30 кілометрів. Епіцентральна область за формою нагадувала трикутник з основою в 250 кілометрів. В його межах не залишилося жодної цілої будівлі. Загинули понад 1,5 тисячі осіб.

Підземний поштовх максимальної потужності стався 15 серпня 1950 року в тому ж регіоні на території штату Ассам. Це одне з нечисленних землетрусів, якому на основі інструментальних вимірювань приписана магнітуда 8,7. Близько 2 тисяч осіб стали тоді жертвами стихії.