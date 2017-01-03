Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що більше не вважає себе атеїстом

Несподіване зізнання Цукерберг зробив в коментарях до одного із записів.

Користувачі Мережі здивувалися, побачивши, що Цукерберг привітав близьких з Різдвом і Ханукою. Користувачі Facebook думали, що він є атеїстом, і поцікавилися у Цукерберга, чи це так.

"Ні. Я був вихований в іудейських традиціях, потім пройшов через період сумнівів, а зараз вважаю, що релігія дуже важлива", - заявив він.