Блискавка вдарила в жінку на пляжі в Бразилії (відео)
25-річна дівчина була екстрено госпіталізована у важкому стані.
Жінка потрапила під удар блискавки на пляжі в Бразилії. Постраждалу негайно госпіталізували.
Як повідомляє Daily Mail, 25-річна жителька міста Сан-Паулу вирішила прогулятися по пляжу в негоду. Однак блискавка, яка зірвалась із неба, влучила в дівчину, і вона була доставлена в лікарню в критичному стані.
Відзначається, що інші люди, які перебували на пляжі, не постраждали. На сторінці постраждалої в соцмережі Facebook родичі і друзі викладають побажання про швидке одужання.