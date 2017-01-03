Блискавка вдарила в жінку на пляжі в Бразилії (відео)

Жінка потрапила під удар блискавки на пляжі в Бразилії. Постраждалу негайно госпіталізували.

Як повідомляє Daily Mail, 25-річна жителька міста Сан-Паулу вирішила прогулятися по пляжу в негоду. Однак блискавка, яка зірвалась із неба, влучила в дівчину, і вона була доставлена ​​в лікарню в критичному стані.

Відзначається, що інші люди, які перебували на пляжі, не постраждали. На сторінці постраждалої в соцмережі Facebook родичі і друзі викладають побажання про швидке одужання.