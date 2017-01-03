Біженці в італійському таборі взяли в заручники 25 осіб

У таборі біженців в Італії стався бунт. Повідомляється про 25 заручників.

Як повідомляє ТАРС, усього в таборі міститься близько 1400 мігрантів, які очікують отримання тимчасових документів. Бунтівникам вдалося захопити більшу частину території бази, вони розвели багаття з меблів і загасили світло.

За попередніми даними, заворушення сталися через смерть 25-річної дівчини, яку занадто пізно доставили в госпіталь. Біженці вважають, що вона очікувала швидку кілька годин після втрати свідомості.

Інцидент стався на колишній базі Кона, розташованої на півночі країни. На даний момент надійшли відомості, що заручники були відпущені, проте хвилювання, як і раніше, не затихають.