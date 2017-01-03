Марін Ле Пен залишили без грошей перед президентськими виборами у Франції
Лідер "Національного фронту" розповіла, що на передвиборчу кампанію їй не вистачає 6 млн євро, а банки Франції відмовили їй у видачі кредиту.
Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен виявилася у важкій ситуації через проблеми фінансування своєї передвиборної кампанії на майбутніх виборах президента Франції. Вона заявила в ефірі одного з місцевих каналів, що їй не вистачає 6 млн євро.
"На сьогоднішній день мені не вистачає ще 6 млн євро", - сказала вона.
Ле Пен додала, що банки Франції відмовляють їй у кредиті.
"Жоден французький банк не погодився надати мені кредит на ведення передвиборної кампанії", - зазначила вона.
Також Ле Пен додала, що іншим партіям спокійно надають кредити.
"Це багато що говорить про рівень демократії в нашій країні", - додала вона.