Марін Ле Пен залишили без грошей перед президентськими виборами у Франції

Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен виявилася у важкій ситуації через проблеми фінансування своєї передвиборної кампанії на майбутніх виборах президента Франції. Вона заявила в ефірі одного з місцевих каналів, що їй не вистачає 6 млн євро.

"На сьогоднішній день мені не вистачає ще 6 млн євро", - сказала вона.

Ле Пен додала, що банки Франції відмовляють їй у кредиті.

"Жоден французький банк не погодився надати мені кредит на ведення передвиборної кампанії", - зазначила вона.

Також Ле Пен додала, що іншим партіям спокійно надають кредити.

"Це багато що говорить про рівень демократії в нашій країні", - додала вона.