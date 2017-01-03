Розлючений леопард покусав 20 осіб в Індії (відео)

Розлючений леопард накинувся на натовп людей в Індії. Незважаючи на спроби його зупинити, звір встиг покусати 20 осіб.

Інцидент стався 3 січня в місті Рейгіндж, розташованому в Західній Бенгалії. Місцеві жителі виявили присутність хижака, знайшовши двох поранених кіз.

Після цього леопард з'явився на очах у натовпу і почав наносити каліцтва людям. На відео відображені моменти нападу розлюченого звіра на громадян.