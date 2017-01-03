Жахлива пожежа в Чилі: щонайменше згоріло 100 будинків

Щонайменше 100 будинків згоріло у прибережному чилійському місті Вальпараїсо. Ще близько півтисячі опинилися під загрозою через пожежу, що розпочалася у понеділок ввечері.

Втрата житла та майна завдала важкого удару по жителям постраждалого кварталу, вони до останнього намагаються врятувати статки. Шокованих людей часом доводиться силою відтягувати від будинків, що зайнялися. Говорять постраждалі:

“Ми не можемо пройти. Ми не змогли нічого витягти, ми не можемо пройти, щоб туди дістатися. Будь ласка.”

“Ми купили невеличкий будиночок із субсидією і ось знову…”

“Заспокойся, не плач, не плач…”

За останніми даними, близько 19 людей отримали легкі поранення у вогні, більшість з них мають проблеми з диханням. Десятки пожежних загонів із Вальпараїсо та сусідніх міст були кинуті на боротьбу із вогнем. Слідчі намагаються виявити причину займання. Евакуйованих людей, яких близько 400, розміщують у школах та спортивних центрах, інформує Євроньюс.