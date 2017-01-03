Китай поставив собі за мету у 2017 році покорити космос

У 2017 році влада Китаю планує активно розвивати космічну програму, яка залишається одним з пріоритетів азіатської держави протягом останніх десятиліть.

Як повідомляє ТАРС з посиланням на Китайську корпорацію аерокосмічної науки і техніки, у 2017 році планується робити упор на випробування ракети-носія "Чанчжен-5". Крім іншого, їй належить вивести в космос апарат "Чан'е-5". Він повинен буде спуститися на поверхню Місяця і доставити на Землю зразки місячного грунту.

Крім того, планується перший запуск вантажівки "Тяньчжоу-1", який повинен буде зістикуватися на орбіті зі станцією "Тяньгун-2".

Нагадаємо, що за 2016 рік Китай здійснив 22 запуски. Серед них був старт космічного корабля "Шеньчжоу-11", який доставив двох тайконавтів на станцію "Тяньгун-2".