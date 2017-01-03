Ізраїльська поліція допитала премєра Нетаньяху

Біньяміна Нетаньяху підозрюють у неправильному оформленні подарунків від ізраїльських та іноземних бізнесменів на десятки тисяч доларів.

Сам політик у понеділок відкинув усі звинувачення у корупції на свою адресу. Нетаньяху безперервно очолює кабінет міністрів Ізраїлю з 2009 року. Разом зі своєю дружиною Сарою він успішно пережив кілька розслідувань, під час яких не підтвердилися численні звинувачення, зокрема у нецільовому використанні державних коштів. Противники прем‘єра перевіряли чи намагалися перевірити практично кожну дрібницю, зокрема закупівлю квітів і морозива для його резиденції, а також прибирання у приміщеннях, прання білизни і утилізацію склотари.